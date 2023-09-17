Європейська комісія закликала владу Угорщини, Польщі та Словаччини проявити конструктивність після того, як вони в односторонньому порядку повідомили, що продовжать забороняти імпорт українського зерна.
"Нам відомі заяви деяких держав щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб всі країни працювали в дусі компромісу і взаємодіяли конструктивно", - заявили в Єврокомісії, передає Reuters.
"Наша мета зараз - впровадити і змусити працювати нову систему", - заявили в Єврокомісії, додавши, що зустріч з представниками всіх зацікавлених країн ЄС завтра надасть можливість обговорити це питання.
Видання нагадало, що війна суттєво обмежила можливості України постачати сільськогосподарську продукцію на світові ринки через порти Чорного моря. У зв'язку з цим українські фермери налагодили експорт зерна через сусідні країни.
Однак потік зерна і олійних культур в сусідні країни знизив доходи тамтешніх фермерів і призвів до того, що уряди заборонили імпорт української сільгосппродукції.
У травні Євросоюз ввів заборону на імпорт з України в сусідні країни. А 15 вересня ця заборона закінчилася і ЄС не став її продовжувати після обіцянки української влади вжити заходів щодо посилення контролю над експортом в сусідні країни.
Ситуація з українським зерном
Питання з українським зерном особливо чутливе в Польщі, де в жовтні пройдуть вибори і де фермери складають ключовий електорат.
15 вересня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що збережуть обмеження на імпорт українського зерна.