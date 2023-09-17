У Єврокомісії завтра продовжать обговорювати питання українського зерна з цими країнами.

Європейська комісія закликала владу Угорщини, Польщі та Словаччини проявити конструктивність після того, як вони в односторонньому порядку повідомили, що продовжать забороняти імпорт українського зерна.

"Нам відомі заяви деяких держав щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб всі країни працювали в дусі компромісу і взаємодіяли конструктивно", - заявили в Єврокомісії, передає Reuters.

"Наша мета зараз - впровадити і змусити працювати нову систему", - заявили в Єврокомісії, додавши, що зустріч з представниками всіх зацікавлених країн ЄС завтра надасть можливість обговорити це питання.

Відео дня

Видання нагадало, що війна суттєво обмежила можливості України постачати сільськогосподарську продукцію на світові ринки через порти Чорного моря. У зв'язку з цим українські фермери налагодили експорт зерна через сусідні країни.

Однак потік зерна і олійних культур в сусідні країни знизив доходи тамтешніх фермерів і призвів до того, що уряди заборонили імпорт української сільгосппродукції.

У травні Євросоюз ввів заборону на імпорт з України в сусідні країни. А 15 вересня ця заборона закінчилася і ЄС не став її продовжувати після обіцянки української влади вжити заходів щодо посилення контролю над експортом в сусідні країни.

Ситуація з українським зерном

Питання з українським зерном особливо чутливе в Польщі, де в жовтні пройдуть вибори і де фермери складають ключовий електорат.

15 вересня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що збережуть обмеження на імпорт українського зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: