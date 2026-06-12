На ринку попередили, коли ціна на полуницю буде найнижчою в сезоні: скільки коштуватиме

Аби отримати кращу ціну, треба буде поквапитися.

Сезон полуниці в Україні виходить на свій пік, тож скоро ціни на ягоду будуть найнижчими цьогоріч. Оглядачі Столичного ринку прогнозують, що найдешевша полуниця влітку буде на цих та наступних вихідних.

"Порада для киян. Орієнтуйтеся, що ці вихідні та наступні вихідні буде пік виходу полуниці з полів. Відповідно, ціна на неї буде найнижчою в сезоні", – йдеться в огляді.

Водночас оглядачі уточнюють, що отримати полуницю по найкращій ціні зможуть тільки ті покупці, хто встигне приїхати на ринок до 8-ої години ранку.

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"Пізніше не буде ані вибору, ані тієї ціни", – попереджають на ринку.

Щодо ціни, то перед вихідними, в п’ятницю, 12 червня, пропозиція полуниці на ринку була високою, а вартість ягоди коливалася від 50 до 85 грн/кг. Тому на вихідних ціна полуниці має не перевищувати цей діапазон, якщо надлишок покупців не спровокує надмірний ажіотаж на ягоду.

Ціни на ягоди та фрукти в Україні – головні прогнози

Нагадаємо, що аграрії Херсонщини вже висадили понад тисячу гектарів кавунів та чотириста – динь, причому процес висадження триває й досі. У зв’язку з погодними умовами, які затримали процес вегетації, перший врожай кавунів очікують приблизно в середині липня.

Водночас по кісточкових культурах буде недобір. Погодний вплив на них був значно болючішим, ніж на кавуни. Як наслідок, Україна залишиться без значної частини персиків та абрикосів, а їхня вартість зросте від 20% до 80% – в найгіршому випадку – рік до року.

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