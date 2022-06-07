Ґітанас Науседа розкритикував Лукашенка і закликав шукати альтернативи.

Зерно з України не може транспортуватися до Балтійських портів через Білорусь.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа для Delfi.

За його словами, Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що підтримує російську воєнну агресію, а отже, про перевезення вантажів через цю країну не може бути й мови.

"На мій погляд, останнім часом ситуація тільки погіршилася, і Лукашенко показав, що він в одному човні з Володимиром Путіним у цій мерзенній агресії. Моя думка та оцінка не змінюються - треба шукати інші альтернативи", - сказав Науседа.

Він не бачить можливості поновлення транзиту білоруських добрив через Литву - таку умову для перевезення українського зерна через Білорусь висуває Лукашенко.

"ЄС запровадив дуже чіткі санкції щодо добрив, Литва повторила ці санкції, і що - заплющмо очі і скажемо, що Лукашенко раптом став набагато прийнятнішим лідером або зробив щось добре, тому ми маємо скасувати ці санкції?", - додав Науседа.

В цей час зерно та інша продукція з України доставляється до Клайпеди (третє за величиною місто Литви) через Польщу.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Зеленський заявив, що Україна веде переговори з низкою країн та з ООН щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна.

Раніше у США пояснили, навіщо росіяни крадуть наше зерно.

Вас також можуть зацікавити новини: