Лукашенко боїться, що Путін відсторонить його від влади, тому може напасти на Україну.

Єдина причина, по якій самопроголошений лідер Республіки Білорусь Олександр Лукашенко може віддати наказ вторгнутися в Україну — це боязнь втратити "трон". Диктатор побоюється, що президент РФ Володимир Путін відсторонить його від влади. Зараз узурпатор тримається за КДБ РБ, адже ця структура відносно вільна від російського впливу. Всередині КДБ навіть почалися чистки від проросійських офіцерів.

Такою інформацією поділився військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Лукашенка лякає тільки відсторонення від влади: "Це майже єдиний аргумент, який є на сьогоднішній день у Путіна, крім фізичної ліквідації. Тому Лукашенко шукає консенсус з суспільством, народним ополченням, мовляв, "якщо ви мене захистите, я гарантую, що ми не вступимо у війну з Україною".

Зараз в КДБ Білорусі почалися чистки серед офіцерів середньої і нижньої ланки. Проросійськи налаштованих силовиків звільняють під гаслом "дорогу молодим".

"Насправді в оточенні Лукашенка мало лояльних до Росії силовиків. Його КДБ більш незалежне, тому він за нього і тримається", — додав Жданов.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, ризики нападу Білорусі на нашу країну зараз мінімальні. Про це стверджують українські експерти та аналітики, але військові готуються і до найгіршого сценарію.

А в РБ тим часом планують збільшити чисельність армії до 80 тисяч. Нові підрозділи будуть укомплектовані за рахунок техніки і озброєння, які знаходяться на зберіганні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: