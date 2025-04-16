Споживання і виробництво падають майже на всіх ринках, оскільки індустрія побоюється зміни поколінь.

Споживання вина у світі 2024 року впало до найнижчого рівня за понад 60 років. Представники індустрії занепокоєні щодо нових ризиків, пов'язаних із митами США.

Видання The Guardian пише, що за даними Міжнародної організації винограду і вина (OIV), продажі у 2024 році впали на 3,3% порівняно з попереднім роком і становили 214,2 млн гектолітрів. В організації зазначили, що це буде найнижчий показник продажів із 1961 року. Виробництво також перебуває на найнижчому рівні за більш ніж 60 років, упавши на 4,8% у 2024 році до 225,8 млн гектолітрів.

Керівник статистичного відділу OIV Джорджіо Дельгроссо заявив, що винна індустрія потрапила в "ідеальний шторм", оскільки проблеми зі здоров'ям знижують споживання в багатьох країнах, а економічні чинники посилюють наявні проблеми.

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За даними OIV, зараз споживач платить за пляшку вина на 30% більше, ніж у 2019-20 роках, а загальне споживання відтоді скоротилося на 12%. У США, які є найбільшим ринком вина, споживання впало на 5,8% до 33,3 млн гектолітрів.

За словами Дельгроссо, мита Дональда Трампа можуть стати "ще однією бомбою" для винної індустрії. Продажі в Китаї залишаються нижчими за рівень, що існував до пандемії Covid-19.

У Європі, на яку припадає майже половина всіх продажів, споживання торік впало на 2,8%. У Франції, одному з ключових світових виробників, минулого року було випито на 3,6% менше вина. Іспанія і Португалія опинилися серед рідкісних ринків, де споживання зросло.

За даними OIV, на виробництві позначилися екстремальні екологічні умови - опади вищі за середній рівень в одних регіонах і посухи в інших.

Італія посіла перше місце у світі з виробництва вина з обсягом 44 млн гектолітрів, тоді як обсяг виробництва у Франції впав на 23% до 36,1 млн гектолітрів, що є найнижчим показником із 1957 року. Італія також є найбільшим експортером вина, а торгівля збільшилася завдяки популярності ігристих вин, зокрема, просекко.

Іспанія виробила 31 млн гектолітрів, тоді як виробництво вина в США впало на 17,2% до 21,1 млн гектолітрів, через сильну спеку.

Винна криза в Європі - останні новини

Просекко може назавжди зникнути з полиць магазинів через зміну клімату. Виноградники на схилах гір, де вирощують виноград для ігристого напою, схильні до ризику деградації ґрунту. Крім того, виноградники на схилах пагорбів в Італії, Португалії та Іспанії також є найскладнішими у догляді.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на європейське вино, шампанське та інші спиртні напої, якщо ЄС застосує торговельні обмеження на американські товари. Провідні виробники вина в Європі можуть зіткнутися з непомірними витратами.

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