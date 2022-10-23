Порти працюють в останні дні тільки на 25-30% своїх можливостей.

У рамках зернової ініціативи з порту Чорноморська вийшло шосте зафрахтоване ООН судно.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморська. На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену", - зазначає міністерство.

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Крім того, сьогодні, 23 жовтня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська і порту "Південний" вийшли 6 суден з 124,3 тис.тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

"Росія свідомо затримує повноцінну реалізацію "зернової ініціативи". У зв'язку з цим порти працюють в останні дні тільки на 25-30% своїх можливостей", - заявили в Міністерстві.

В цілому, з 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи.

Війна в Україні та "зерновий коридор":

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

1 жовтня 2022 року в Мінінфраструктури розповіли про успіхи "зернового коридору".

14 жовтня Росія погрожувала закрити "зерновий коридор", якщо ООН не виконає її вимоги.

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