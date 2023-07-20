Голова МЗС України закликав ЄС спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний та Балтійський транспортні коридори.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз і держави-члени ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для спрощення продовольчого експорту з України, зокрема максимально збільшивши пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності".

Про це глава МЗС заявив у режимі відеоконференції під час звернення до учасників засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Мета Росії полягає не лише в завданні шкоди Україні, але й у збагаченні за рахунок зростання цін на продовольство. Росія знищила "Зернову ініціативу", наносить удари по українських портах та інфраструктурі, задіяних у морському експорті, і у той самий час збільшує власну пропозицію зернових на світових ринках. Іншими словами, вони ракетними ударами по ініціативі та портах намагаються усунути Україну з ринку як конкурента, змушують кінцевих покупців, споживачів хлібу в Азії та Африці, платити за їхній вихід з Чорноморської зернової ініціативи та фінансувати російську воєнну машину", - заявив Кулеба.

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При цьому, міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт.

За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів. Це буде можливо, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи. Міністр висловив вдячність тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок у авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

"Нині Україна запропонувала ООН та Туреччині продовжити роботу зернового коридору у тристоронньому форматі, включно з інспекціями кораблів у Спільному координаційному центрі. Ми очікуємо на їхню відповідь. Я закликаю вас підтримати наш запит у вашій взаємодії з ООН та Генеральним секретарем", - сказав глава МЗС.

Також Кулеба наголосив, що всі альтернативні шляхи експорту українського зерна мають зараз працювати на повну потужність і розширюватися, а заяви про будь-які обмеження є неприйнятними.

"За нинішніх умов необхідно відкрити всі двері замість того, щоб тримати деякі з них закритими" - наголосив міністр.

Він озвучив конкретні пропозиції України для підвищення пропускної спроможності транспортних коридорів, зокрема закликав спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний та Балтійський транспортні коридори.

Зерновий коридор - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 липня 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди" і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору. Також Москва пригрозила ООН "ризиками", якщо угода продовжиться без неї. Зокрема, Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в українські порти Чорного моря, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський очікує від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша практичних дій щодо продовження дії Чорноморського зернового коридору без участі Росії.

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