Новий експортний маршрут життєво важливий у довгостроковій перспективі для доходів України.

У грудні 2023 року Україна експортувала через свої порти рекордну після вторгнення РФ кількість сільськогосподарської продукції. Цього вдалось досягти завдяки створенню експортного маршруту морських перевезень.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у соцмережі Х (колишній Twitter), експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках "зернової угоди", яка працювала за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі перевіряли росіяни.

"Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів", - пояснили британці.

Відео дня

Наразі довіра ринку підтримується скороченням страхових премій за посередництвом Великої Британії в рамках страхового пакету Unity Facility. Крім того, Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту.

Стан цього експортного маршруту життєво важливий у довгостроковій перспективі для доходів України від експорту,

Український агроекспорт

Як повідомляв УНІАН, минулого року вантажообіг через порти Дунаю став рекордним та становив понад 29 мільйонів тонн, що майже в шість разів більше порівняно з довоєнним періодом.

Також стало відомо, що у грудні 2023 року Україна мала один з найкращих показників агроекспорту Чорним морем за увесь період воєнного стану - 4,8 млн тонн зернових.

На думку американців, Румунія залишатиметься найбільшим альтернативним експортним маршрутом для України для зернових та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: