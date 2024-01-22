У грудні 2023 року Україна експортувала через свої порти рекордну після вторгнення РФ кількість сільськогосподарської продукції. Цього вдалось досягти завдяки створенню експортного маршруту морських перевезень.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у соцмережі Х (колишній Twitter), експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках "зернової угоди", яка працювала за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі перевіряли росіяни.
"Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів", - пояснили британці.
Наразі довіра ринку підтримується скороченням страхових премій за посередництвом Великої Британії в рамках страхового пакету Unity Facility. Крім того, Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту.
Стан цього експортного маршруту життєво важливий у довгостроковій перспективі для доходів України від експорту,
Український агроекспорт
Як повідомляв УНІАН, минулого року вантажообіг через порти Дунаю став рекордним та становив понад 29 мільйонів тонн, що майже в шість разів більше порівняно з довоєнним періодом.
Також стало відомо, що у грудні 2023 року Україна мала один з найкращих показників агроекспорту Чорним морем за увесь період воєнного стану - 4,8 млн тонн зернових.
На думку американців, Румунія залишатиметься найбільшим альтернативним експортним маршрутом для України для зернових та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва.