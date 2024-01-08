Дунайські порти залишаються одним із найбільш надійних експортних шляхів в Україні.

Український вантажообіг через порти Дунаю став рекордним у 2023 році та становив понад 29 мільйонів тонн, що майже в шість разів більше порівняно з довоєнним періодом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства відновлення в Facebook.

"В умовах нестабільної безпекової ситуації в Чорному морі Дунайські порти лишилися одним з найбільш надійних експортних шляхів. Саме тому велика частка зусиль була спрямована на оптимізацію роботи цих портів", - зазначив голова "Адміністрації морських портів України" Юрій Литвин.

За його словами, за 2023 рік через порти Дунаю пройшло понад 29 мільйонів тонн вантажів. Це приріст у майже шість разів порівняно з довоєнним періодом. Також кількість суднозаводів збільшилася до 13 045 одиниць порівняно з 8 944 у 2022 році.

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Литвин також підкреслив, що спільно з бізнесом у 2023 році було запущено 23 точки перевалки, планується реалізувати ще 15 таких інвестиційних проектів у портах Ізмаїлу та Рені.

Експорт України - останні новини

У Мінекономіки назвали причини скорочення українського експорту. За словами голови відомства Юлії Свириденко, надходження від експорту в 2023 році сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. За даними Мінекономіки, експорт товарів з України за 2023 рік у вартісному вимірі впав на 18,7% - до 35,8 млрд доларів. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн тонн.

Також УНІАН повідомляв про хороші новини щодо експорту української агропродукції. Так, у грудні 2023 року Україна мала один з найкращих показників агроекспорту Чорним морем за увесь період воєнного стану - 4,8 млн тонн зернових.

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