У 2023 році Україна експортувала 14 мільйонів метричних тонн зерна через румунський порт Констанца.

Румунія залишатиметься найбільшим альтернативним експортним маршрутом для України для зернових та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва. Як пише Reuters, про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Зазначається, що Україна почала використовувати румунський чорноморський порт Констанца після того, як повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року зупинило поставки з її власних чорноморських портів.

У 2023 році вона експортувала 14 мільйонів метричних тонн зерна через Констанцу, що становить приблизно 40% від загального обсягу зернових поставок порту за рік, порівняно з 8,6 мільйона тонн у 2022 році.

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Водночас обсяги транзиту впали в другій половині року після того, як Росія неодноразово завдавала ударів по річкових портах України через Дунай з боку Румунії.

Помічник Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Джим О'Брайен заявив, що Україна експортувала близько 7,5 мільйонів тонн зерна в грудні, в основному через свій власний коридор, а також через Констанцу.

"Щоб відновитися, Україні потрібно експортувати. Я думаю, що просто утримання рівня експорту, який ми маємо зараз, близько семи мільйонів тонн зерна і ще близько мільйона тонн інших товарів на місяць, означатиме для української економіки понад 25 мільярдів доларів на рік у вигляді ВВП. Це п'ять-шість мільярдів доларів податкових надходжень", сказав він.

Український агроекспорт

Український вантажообіг через порти Дунаю став рекордним у 2023 році та становив понад 29 мільйонів тонн, що майже в шість разів більше порівняно з довоєнним періодом.

Також УНІАН повідомляв про хороші новини щодо експорту української агропродукції. Так, у грудні 2023 року Україна мала один з найкращих показників агроекспорту Чорним морем за увесь період воєнного стану - 4,8 млн тонн зернових.

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