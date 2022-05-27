На КПВВ "Чонгар" фіксуються кілометрові затори вантажівок.

Російські окупанти вивозять з Херсонської області десятки тисяч тонн зернових і овочів до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На територію Криму, на жаль, ми можемо це констатувати, йде вивезення продукції з Херсонщини, і затори вантажних автомобілів, які везуть туди пшеницю і овочі, вже кілометрові на КПВВ "Чонгар", - сказав Лагута.

Він зазначив, що мова йде про десятки тисяч тонн зернових, овочів.

"З Херсонської області вивозиться продукція, і на жаль, це не тільки та, яку окупант грабіжницьки відбирає у фермерів, але і та, яка вже "по співпраці" деяких наших виробників продається по зв'язках, мені боляче про це говорити, але деякі аграрії продають продукцію за готівку на територію тимчасово окупованого Криму", - сказав Лагута.

Крім того, він не підтверджує, що на території тимчасово окупованої частини Херсонської області роздають російські паспорти.

"Такої інформації немає. Вона не підтверджується", - сказав Лагута.

Як повідомляв УНІАН, Російською Федерацією заблоковано 22 млн тонн зерна в українських портах, яке вона краде з метою продажу за кордоном.

23 травня президент Володимир Зеленський закликав світ боротися проти продажу Росією зерна, яке її військові вкрали під час війни в Україні.

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