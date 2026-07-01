Сарана повернулася в Україну: на півдні запроваджено особливий режим

Спекотне літо створює ідеальні передумови для нашестя сарани.

На території Херсонської області запроваджено особливий режим захисту рослин у зв'язку з виявленням осередків перелітної сарани, повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Сарану виявлено в Нововоронцовській селищній громаді Бериславського району на Херсонщині. Площа карантинної зони складає близько 155 гектарів, навколо осередку створено буферну зону.

Карантин запровадили для оперативної локалізації та ліквідації небезпечного шкідника. Щоб не допустити подальшого поширення сарани та захистити сільськогосподарські угіддя, землевласники оброблюють осередки обприскувачами із застосуванням дозволених засобів захисту рослин.

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Держпродспоживслужба закликає землевласників та аграріїв регулярно обстежувати посіви, пасовища, неорні землі та узбіччя полів. А у разі виявлення сарани – невідкладно повідомляти територіальні органи. Своєчасне реагування - головна умова ефективної боротьби зі шкідником.

Тижнем раніше Держпродспоживслужба зафіксувала спалах сарани на Дніпропетровщині. Тут карантинна зона на території Зеленодольської міської громади Криворізького району охоплює вп’ятеро меншу площу – 30 гектарів.

Сарана в Україні – головні новини

Минулого року південь України охопило справжнє нашестя сарани. Попри ризики для врожаю та екології, для деяких українців це небезпечне явище стало можливістю для заробітку. Сарану ловили та продавали у живому, засушеному та замороженому вигляді. Її пропонували використовувати для риболовлі та в якості корму для домашніх ящірок.

Минулого тижня в Одесі нібито помітили зграю сарани, проте згодом виявилося, що це були порівняно безневинні сірі коники.

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