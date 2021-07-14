Пільгові кредити отримають дрібні та середні аграрії.

Кабінет міністрів пообіцяв українцям здешевити кредити для покупки землі сільгосппризначення за рахунок розширення програми державних гарантій кредитів, що надаються бізнесу.

Про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"В Україні працює програма державних портфельних гарантій, яка передбачає, що держава гарантує більшу частину кредиту бізнесу перед банком. Тепер цією програмою зможуть повноцінно скористатися ті, хто бажають купити землю сільгосппризначення", – сказав він.

За словами Шмигаля, пільгові умови для купівлі ділянок будуть діяти для дрібних та середніх аграріїв, які вже працюють на землі та мають не більше 500 га.

Пільговий кредит буде видаватися на термін до 10 років, а гарантії від держави дозволять істотно знизити ставку за банківським кредитом.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

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Автор: Ганна Нагорна