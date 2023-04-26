"Розвідники" закуповують рис за цінами, які навіть нижче магазинних.

Після скандалу із закупівлями для армії Міністерство оборони продовжує купувати продукти за завищеними цінами. Для потреб Головного управління розвідки закуповують продукти за цінами в рази нижчими, ніж Міноборони.

Журналісти проекту "Наші гроші" порівняли ціни на продукти, які вказані в контрактах. Так, військова частина А1225, яка є частиною забезпечення ГУР МО, оприлюднила звіти про закупівлі на 16 мільйонів гривень.

Так, розвідники закупили мінтай по 69 гривень за кілограм, а у Міноборони він коштував 120 гривень. При цьому рис для ГУР обійшовся в 26 гривень за кілограм, що дешевше навіть цін в магазинах, а для Міноборони – від 59 гривень. Схожа ситуація і з морквою. Для української розвідки коренеплід коштує 12 гривень, а для Міноборони мінімум 28 гривень.

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Скандал із закупівлями для армії - що відомо

21 січня журналісти видання "Дзеркало тижня" опулікувало матеріал, згідно з яким Міністерство оборони України закуповує продукти за завищенним цінами.

23 січня глава оборонного відомства Олексій Резніков спростував оприлюднену інформацію про закупівлі для військових за завищеними цінами. Правда, 24 січня заступник глави Міноборони В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення. Попри це НАБУ почало розслідування.

У свою чергу Верховна Рада 24 лютого законопроект №8381, який передбачає введення прозорості в оборонних закупівлях, а президент Володимир Зеленський підписав документ 21 березня.

При цьому Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишньому заступнику директора Департаменту держзакупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, колишньому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

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