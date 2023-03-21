Він передбачає обов'язкове оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, який передбачає запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі. "Ну нарешті, №8381 про прозорі оборонні закупівлі підписаний президентом. Він передбачає обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії", - написав депутат.

Прозорість у сфері оборонних закупівель

Верховна Рада 24 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №8381 "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні".

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21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

Видання стверджувало, що має у розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ.

Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

Того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков спростував, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його.

Також після скандалу із закупівлею Міноборони продуктів для військових було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Крім того, було оприлюднено скандальні факти про Олександра Лієва, якого з літа 2022-го року Резніков призначив підписувати збройні контракти МО.

Як з'ясувалося, чиновник – уродженець міста Ухта республіки Комі (РФ), екс-міністр курортів та туризму АР Крим часів президенства Віктора Януковича. У березні 2014-го він в інтерв'ю "Громадському" закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" на півострові.

Сам Лієв назвав це "вкидами" з метою дискредитації Резнікова.

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

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