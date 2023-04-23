У системі Prozorro з 23 квітня стала доступна нова функція.

Відсьогодні система Prozorro відкриває інформацію про ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових.

Як повідомляє Міністерство економіки, такий обов’язок передбачає нова редакція закону "Про оборонні закупівлі". "З 23 квітня у системі Prozorro стала доступною нова функція - відображення інформації про незбройні оборонні закупівлі. Відтепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікуватимуть інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра економіки України Надії Бігун, оборонні замовники звітуватимуть саме про незбройні закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн - робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації - назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

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Зазначено, що у випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги.

За словами директора ДП "Прозорро" Миколи Ткаченка, оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму та обсяги закупівель, місця доставки, найменування постачальника.

Водночас Ткаченко зазначає, що опублікованої інформації буде достатньо для цінової аналітики.

Закон передбачає, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом робочих 10 днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення.

Важливі новини про державні закупівлі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №8381, який передбачає запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Президент Володимир Зеленський підписав закон 21 березня.

Прийняттю закону передував гучний скандал в Міноборони із закупівлею харчування для військовослужбовців за завищеними цінами.

Також наслідком скандалу стала відставка заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та звільнення директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

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