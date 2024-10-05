В Україні ціни на буряк рвонули вгору: скільки коштує кілограм

Ціни на буряки в Україні вже в середньому в 2 рази вищі, ніж роком раніше.

В Україні цього тижня намітилася тенденція до подорожчання буряків. Причиною стрибка цін стало те, що виробники менше віддають продукції на продаж

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що з початку цього тижня буряк в Україні подорожчав у середньому на 20%. Фермери віддають коренеплід по 10-14 грн/кг ($0,24-0,34/кг) залежно від якості, обсягу партії та регіону виробництва. При цьому тижнем раніше ціновий е віддавали по 8-12 грн/кг ($0,19-0,29/кг).

Зазначається, що ціни почали зростати, бо більшість виробників призупинили продажі буряків в очікуванні поліпшення ситуації з цінами на ринку і віддали основну частину врожаю на зберігання.

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Ціни на буряки в Україні вже в середньому в 2 рази вищі, ніж роком раніше. Водночас виробники не виключають, що зростання цін може бути тимчасовим явищем. Подальше зростання цін може мотивувати фермерів розпродавати буряки зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і зниження цін.

Ціни на буряк у супермаркетах України

В Auchan буряк можна купити по 15,50 грн/кг.

В АТБ коренеплід можна купити за 14,59 грн/кг.

У Сільпо ціни на буряк стартують із 16,40 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко вважає, що в Україні ціни на продукти можуть зрости ще більше. Зокрема, очікується подорожчання овочів і молочних продуктів.

Зі свого боку економіст Олег Пендзин зазначив, що ціни на м'ясо найближчим часом можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення.

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