В Україні стрімко дешевшає цибуля: скільки вже коштує кілограм

Ціни на ріпчасту цибулю вже в середньому на 20% нижчі, ніж на початку лютого 2024 року

Цього тижня в Україні продовжили падати ціни на цибулю. Фермери, які раніше не поспішали продавати запаси, тепер змушені розпродавати овоч через зниження якості продукції.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що овоч продають у діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому фермери, у яких є якісна цибуля, відмовилися зараз від продажів і готові відновити поставки не раніше березня.

Відео дня

Водночас ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж на початку лютого 2024 року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan ріпчасту цибулю можна купити за 13,99 грн/кг.

При цьому в АТБ зараз її продають зі знижкою по 13,25 грн/кг.

У Сільпо ж ціни стартують від 14,20 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Цього року українцям доведеться більше витрачати на овочі, молочну продукцію та алкоголь. Найбільше приріст цін у 2025 році демонструють картопля, морква та буряк, а також подорожчали молоко, сметана та масло.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до нового врожайного сезону овочі в Україні подорожчають приблизно ще на 15%.

Вас також можуть зацікавити новини: