Знижуються ціни переважно на непопулярні на цей момент позиції.

В Україні минулого тижня ціни на капусту досягли рекордних 40 гривень за кілограм. У результаті овоч знову очолив рейтинг із найвищими цінами серед усіх позицій борщового набору.

Аналітики порталу EastFruit зазначили, що продовжила дорожчати морква. Нижня цінова межа піднялася з 25 до 28 гривень за кілограм. Спостерігалася динаміка підвищення цін на столовий буряк - з 14-15 гривень за кілограм до 15-17.

Водночас почав дешевшати тепличний томат - з 95-100 грн/кг до 85-90, а також продовжили знижуватися ціни на огірок - з 95-145 грн/кг до 85-140.

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Зелень минулого тижня тільки дорожчала. Так, кріп і петрушка підскочили до 200-300 гривень за кілограм з 180-250 і 150-150 відповідно, а зелена цибуля подорожчала з 70-140 до 80-150 грн/кг. Подешевшав тільки салат з 230-250 грн/кг до 150-230.

Що стосується фруктів, то ціни за тиждень змінилися різноспрямовано. Хурма подорожчала з 105-15 грн/кг до 155-190, а також почали зростати ціни на банан - з 55-60 грн/кг до 58-68.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв повідомив, що зараз в Україні діапазон оптових цін на мандарини дуже широкий - від 65 до 130 гривень за кілограм. При цьому він нагадав, що минулого року ці фрукти в середньому коштували на 50% дешевше.

При цьому експерт у галузі сільського господарства Лариса Гук зазначила, що в Україні намітилося зростання цін на гречку. Ця популярна крупа може досягти свого піку вже за кілька тижнів.

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