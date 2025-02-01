Ціни на огірки в Україні продовжують дивувати: скільки зараз коштує овоч

Ціни на тепличні огірки вже в середньому на 27% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

На цьому тижні в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Зниження цін на овоч зумовлене одразу кількома факторами. Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

На сьогоднішній день основні продажі тепличних огірків на внутрішньому ринку здійснюються в діапазоні 65-110 грн/кг ($1,55-2,63/кг). В середньому ціни на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами експертів, зниження цін на огірки зумовлене насамперед досить низькими темпами збуту цієї продукції. При цьому поставки огірка із зовнішнього ринку помітно збільшилися, що також вкрай негативно впливає на ціни в даному сегменті.

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Зазначається, що на сьогоднішній день ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 27% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 109, 80 грн/кг.

При цьому в АТБ огірки можна купити по 113,89 грн/кг.

В Сільпо ціни на цей популярний салатний овоч стартують від 124 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На цьому тижні в Україні стрімко зростали ціни на буряки. Станом на 30 січня, виробники продавали столові буряки по ціні 14-18 грн/кг. В середньому це на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, злетіли ціни на капусту. Овоч пропонували в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Ціни на білокачанну капусту в країні в середньому більш ніж в 3 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

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