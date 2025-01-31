Виробники продають столові буряки по ціні 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг).

На цьому тижні в Україні стрімко зростають ціни на столові буряки. Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

Станом на четвер, 30 січня виробники продавали столові буряки по ціні 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг). В середньому це на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Фахівці кажуть, що зростання цін пов’язано зі скороченням цієї продукції на ринку. Місцеві виробники повідомили про зменшення запасів буряків товарної якості, тоді як серед оптових компаній та роздрібних мереж попит на овоч зростає.

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Експерти додають, що зараз продаж буряка з необладнаних сховищ практично завершили. Також має місце зниження пропозиція некондиційної продукції, що дозволяє виробникам підвищити ціни на якісну продукцію.

Загалом ціни на буряки в нашій країні в середньому на 35% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

У той же час, спеціалісти не очікують на стрімке зростання цін в подальшому. Вони припускають, що через зліт цін фермери можуть розпочати розпродаж буряка зі сховищ, що збільшить пропозицію і призведе до зниження вартості популярного овочу.

Ціни на овочі в Україні – що відомо

Нещодавно повідомлялось, що в Україні злетіли ціни на білокачанну капусту. Овоч пропонували в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначимо також, що на сьогодні ціни на білокачанну капусту в країні в середньому більш ніж в 3 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

На минулому тижні УНІАН повідомив, що в Україні знову почали зростати ціни на картоплю, що пов’язували зі скороченням пропозиції місцевої картоплі.

Фахівці не виключають, що ціни на овоч продовжать зростати через те, що заявились дані про дефіцит високоякісної картоплі.

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