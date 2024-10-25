В Україні ціни на огірки побили семирічний рекорд: скільки зараз коштує кілограм

Тепличні огірки в Україні вже в середньому на 29% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року.

В Україні стрімко дорожчають тепличні огірки. Ціни рвонули вгору через дефіцит овоча, але попит при цьому залишається стабільним, що дає змогу й надалі підвищувати ціни.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на огірки встановлено в діапазоні 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими, як мінімум, за останні 7 років.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, багато імпортерів уже готуються почати масові закупівлі огірків у Туреччині. Зазвичай імпортні огірки починають надходити на внутрішній ринок із другої половини жовтня, коли пропозиція від місцевих фермерів різко падає.

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Зазначається, що зараз тепличні огірки в Україні вже в середньому на 29% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому експерти не виключають, що оптові ціни підвищуватимуть доти, доки на ринок не почнуть масово надходити імпортні огірки.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ ціни на огірки стартують від 89,95 грн/кг.

У Сільпо овоч можна купити за 98,40 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Експерти вважають, що в Україні дорожчатиме м'ясо. Вони пов'язують зростання цін на цю продукцію з підвищенням податків, подорожчанням кормів і підвищенням тарифів, зокрема, на електроенергію.

При цьому економіст Олег Пендзин порадив зробити запаси через очікувані відключення світла і зростання цін, але, якщо у вас власний город. Адже консервація допоможе здешевити стіл узимку.

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