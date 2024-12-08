Жителі столиці на офіційних ялинкових базарах найчастіше купують найдешевший варіант святкового дерева.

До Різдва і Нового року залишається все менше часу і багато хто вже замислюється про купівлю святкового дерева. У Києві 5 грудня запрацювали офіційні ялинкові ярмарки.

Кореспондент УНІАН з'ясував, що наразі найдешевше новорічне дерево - набірна ялинка. Ціни на таке "дерево" заввишки близько метра стартують від 250 гривень.

При цьому вищу ялинку можна придбати за 350 гривень.

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Крім того, до продажу пропонують набірні сосни, але за них доведеться заплатити більше - близько 700 гривень.

Водночас звичайна сосна, висотою 165 см, також коштує 700 гривень.

За дерево, висотою близько 2 метрів, доведеться викласти приблизно 1000 гривень.

Є ще імпортні дерева - бельгійські ялинки. Таке дерево, висотою приблизно 3 метри, коштує 3 тисячі гривень.

Вартість новорічного дерева залежить від його висоти, симетричності, пишності та загального зовнішнього вигляду.

На "чорному" ринку найчастіше продають набірні сосни, висотою близько метра. У середньому їхня вартість стартує від 350 гривень.

Щодо вподобань мешканців Києва, то на офіційних базарах найчастіше купують саме бюджетні святкові дерева - набірні ялинки.

Новий рік 2025 - головна ялинка України

Головну ялинку України почали встановлювати 2 грудня на Софійській площі в Києві. Біля новорічної красуні встановили фотозону та кілька будиночків для продажу сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі цього року не буде.

6 грудня на головній ялинці України офіційно запалили святкові вогні. Дерево прикрасили 2 0000 іграшок і 2 кілометрами гірлянд. Цього року вона штучна і заввишки 15 метрів. Білий колір ялинки символізує початок світлого і чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове і Новий рік. Відвідати головну ялинку країни можна буде до 10 січня.

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