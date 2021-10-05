Станом на 4 жовтня 2021 року Україна вийшла на рекордний урожай соняшнику.

В Україні ціна соняшникової олії буде поступово знижуватися.

Про це повідомляє GrainTrade. Як пише видання, зниження цін відбуватиметься під тиском низького експортного попиту.

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Аналітики відзначають, що пропозиції соняшнику збільшуються завдяки високим цінам, які пропонували переробники на початку збирання врожаю.

"Зниження цін на олію опустить на цьому тижні закупівельні ціни на соняшник", — прогнозують аналітики.

Опускання закупівельних цін на соняшник дає аналітикам підстави говорити про те, що ціна на соняшникову олію буде знижуватися.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.

27 вересня 2021 року експерти прогнозували зростання цін на соняшник, що відповідно спричинить подорожчання соняшникової олії.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що виробникам соняшникової олії не вистачає сировини.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Станом на 4 жовтня 2021 року Україна вийшла на рекордний урожай соняшнику.

Автор: Олена Коваленко