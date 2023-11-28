Попри зростання імпорту з України, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту цього продукту.

Французькі виробники цукрових буряків вимагають, щоб зростаючий імпорт цукру з України реекспортувався за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

Імпорт українського цукру в ЄС може досягти 700-800 тисяч тонн в сезоні 2023-2024 років, пише Bloomberg із посиланням на заяву групи виробників CGB.

За даними Європейської комісії, це буде приблизно вдвічі більше імпорту в попередньому сезоні та значно вище середнього показника в 21,5 тисяч тонн за п'ять років до цього. Раніше Україна заявляла, що в цьому сезоні обмежить експорт цукру на рівні 650 тисяч тонн в усіх напрямках.

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"Нам потрібна чітка відповідь Європейської комісії з приводу майбутнього управління цим надходженням цукру", - заявили в CGB.

Тим часом, попри зростання імпорту з України, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту цього продукту. За даними ЄС, внутрішні ціни на білий цукор становлять понад 800 євро за тонну, що є найвищим показником за останні десять років.

Проблеми з сільгосппродукцією з України в ЄС

Вимоги виробників цукру послідували за аналогічною напруженістю у зв'язку із різким збільшенням експорту зерна з України, що спонукало кілька країн Східної Європи заборонити його ввезення на тій підставі, що поставки знижують місцеві ціни.

Вторгнення Росії в Україну порушило роботу її портів на Чорному морі, змушуючи виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни.

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