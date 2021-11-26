Причинами зростання цін стали небувалі заморозки на кавових плантаціях в Бразилії.

Станом на середину листопада світові ціни на каву встановили 10-річний рекорд у зв'язку з чим роздрібні ціни на каву також підуть вгору.

Причинами зростання цін стали небувалі заморозки на кавових плантаціях в Бразилії, а також багаторазово подорожчала логістика. Про це йдеться в матеріалі UBR.ua.

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За словами директора компанії Foundation Cofee Roasters Тимура Козонова за 2020-2021 роки вартість міжнародної доставки подорожчала в 9 разів.

У зв'язку з чим очікувати підвищення вартості кави варто вже найближчими днями.

"Якщо раніше ціна за контейнер становила 2 тис.доларів, то зараз – 18 тисяч. Це призводить до сильного подорожчання продукту поверх злетіла біржової ціни", – зазначив він.

Козонов прогнозує, що кав'ярні почнуть підвищувати ціни вже в листопаді-січні.

"Зелена кава виросла в ціні більш ніж у два рази, але в собівартість обсмаженої включені також зарплати, податки, амортизація, комунальні витрати, прибуток й т.ін.тобто обсмажена кава подорожчає на 15-30%. Так само справи йдуть і з чашкою", – резюмував Козонов.

Світові ціни на каву:

У листопаді 2019 року світові ціни на каву зросли відразу на чверть. Кава подорожчала на тлі скорочення виробництва в Латинській Америці.

Автор: Олена Коваленко