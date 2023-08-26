Сьогодні з Одеського морського порту вийшов балкер PRIMUS.

Сьогодні з Одеського морського порту новим тимчасовим "зерновим коридором" вийшло друге іноземне цивільне судно, яке перебувало в Україні з кінця лютого 2022 року.

Про це повідомляє експерт Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Другий пішов. Тримаймо кулаки, віримо в ЗСУ - ВМСУ", - наголошує він.

Зокрема, за даними Клименка, з акваторії Одеського порту вранці у супроводі лоцманського катеру вийшов балкер PRIMUS (прапор Ліберія). Порт призначення - Варна (Болгарія), очікуваний час прибуття - 27 серпня.

Цей балкер прибув до Одеси напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 20 лютого 2022 року, та через агресію Росії не мав змоги продовжити рейс, вказав експерт.

У липні цього року, під час перебування в Одесі, у судна змінився власник. Довжина цього балкера - 177 метрів, ширина - 28 метрів.

Україна відкрила тимчасовий маршрут після зриву зернової угоди

Нагадаємо, у липні Росія відмовилася продовжувати "зернову угоду". Тоді президент України Володимир Зеленський попередив, що експорт продовольства продовжуватимуть без участі країни-агресора. Кремль пригрозив, що топитиме кожне судно, яке прямуватиме до українських портів. При цьому РФ заявила, що вважатиме своєю ціллю такі судна, бо вони "можуть перевозити зброю". Після цього окупанти розпочали завдавати ударів по зерновій інфраструктурі Одещини - портах, ангарах з продовольством, середмістю обласного центру тощо.

Пізніше ВМС ЗСУ наголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси. 16 серпня з Одеського порту вийшов контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року. 21 серпня воно прийшло у Стамбул.

Перебуваючі в Одесі міністр оборони України Олексій Резніков наголосив: має надію, що новий тимчасовий маршрут буде функціонувати.

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