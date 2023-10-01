Ще п’ять іноземних балкерів чекають на завантаження.

З портів Великої Одеси вийшло кілька суден з продовольством та металом на борту.

Як повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів "Чорноморськ" та "Південний". Ще п’ять нових суден прямують до портів Великої Одеси на завантаження.

За даними міністра, балкери Azara, Ying hao 01 та Eneida (прапори Ліберії та Палау), що вийшли з вказаних портів, експортували понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди.

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"Водночас в порти Великої Одеси чекають під завантаження п’яти нових суден. Балкери Olga, IDA, Danny Boy, Forza Doria та New Legacy експортують майже 120 тисяч тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи", - зазначив Кубраков.

Експорт зерна з України

Як повідомляв УНІАН, після демонстративного виходу РФ із зернової угоди українська влада заявила, що розглядатиме інші можливості для експорту збіжжя, зокрема без участі держави-агресора. Вже у серпні ВМС ЗСУ оголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, в першу чергу ті, що перебувають в портах Великої Одеси з 2022 року та не змогли вийти у море через військову агресію РФ.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше таке судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), після нього - ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах понад півтора року.

У вересні новим тимчасовим коридором до портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження. Згодом стало відомо, що одне з цих суден (Resilient Africa) вже вийшло "гуманітарним коридором" в напрямку Босфору з 3 тис. пшениці, друге судно – балкер Aroyat - тоді перебувало в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту. Згодом воно вийшло до Туреччини з зерном у трюмах.

Тоді ж профільне українське міністерство повідомило, що балкери Azara, Eneida та YING HAO 01 підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку морських торгових портів "Південний" та "Чорноморськ".

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