1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

Після початку земельної реформи в Україні були звільнені тисячі корумпованих чиновників через махінації в земельній сфері.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко в ефірі одного з телеканалів.

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"Я хочу зазначити - ми звільнили тисячі чиновників. У нас була система Держгеокадастру, в якій працювали 10 тисяч чиновників, які розпоряджалися землею в нашій країні. Ми звільнили 5 тисяч чиновників, і продовжуємо "зачищати". Ці чиновники використовували фінансовий ресурс платників податків, ми платили їм сотні мільйонів гривень зарплат, а вони використовували схеми безкоштовної приватизації та формували тіньовий ринок", – розповів Лещенко.

Він додав, що ці звільнення закінчилися, в тому числі кримінальними справами.

Міністр нагадав, що в Україні створено антирейдерський земельний штаб для оперативного реагування на всі ситуації та юридичні моменти, які виникають у земельних відносинах.

Він закликав співгромадян актуалізувати документи на свою землю, реєструвати свої земельні ділянки в кадастрі, звертатися за безоплатною правовою допомогою для заповнення даних про власність земельних ділянок.

Запуск ринку землі в Україні:

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі - громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Ганна Нагорна