Зазначається, що в рамках зустрічі президент України презентував амбітний план "зеленої" трансформації України.

Під час робочого візиту до США президент Володимир Зеленський і президент Групи Світового банку Девід Малпасс провели зустріч, в рамках якої обговорили земельну реформу в Україні.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Значну увагу було приділено прогресу, якого вдалося досягти протягом останніх років. Глава держави ознайомив делегацію Світового банку з реформами, які впроваджують в Україні. Було відзначено земельну реформу та розвиток аграрного сектору, який банк готовий максимально підтримувати. Володимир Зеленський запропонував Світовому банку долучитися до реалізації плану трансформації України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський під час зустрічі презентував амбітний план "зеленої" трансформації України та висловив сподівання на його підтримку з боку Світового банку.

"Хочемо діяти спільно з ЄС щодо Зеленого курсу, декарбонізації економіки, енергоефективності, адаптації до змін клімату", – цитує прес-служба президента.

За його словами, наша держава зацікавлена й у вдосконаленні банківського сектору, трансформації та приватизації державних банків.

Крім того, Зеленський відзначив готовність України брати активну участь у підготовці нової Стратегії партнерства з установами Світового банку на 2022-2026 роки.

Також у межах візиту президента України до США перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко підписав з в. о. президента Експортно-імпортного банку США Джеймсом Барроусом Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Експортно-імпортним банком Сполучених Штатів.

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"Документ спрямований на реалізацію зацікавленості України та США у нарощуванні економічної співпраці, зокрема торгівлі товарами та послугами, шляхом фінансування американського експорту до України коштом федеральних ресурсів.

Меморандум передбачає співпрацю за проектами в інфраструктурній галузі України, сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці", - йдеться у повідомленні.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

Автор: Богдан Слуцький