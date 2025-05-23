Декілька країн-партнерок України утрималися.

Європейський Союз погодився відновити квоти на імпорт кількох сільськогосподарських товарів з України. Це посилює проблеми, з якими стикається постраждала від війни економіка.

Як пише Bloomberg, обмеження, які були скасовані на ранніх етапах вторгнення Росії у 2022 році для підтримки місцевих фермерів, були знову запроваджені Європейською комісією. Оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня.

При цьому зазначається, що квоти є тимчасовим заходом, і блок працює над переглядом умов зони вільної торгівлі, затвердженої в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Жодна держава-член не виступила проти цього рішення, а Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися:

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"Експорт сільськогосподарської продукції має вирішальне значення для економіки України, а легша торгівля з ЄС допомогла українським фермерам подолати величезні труднощі, включаючи тимчасову втрату їхнього основного експортного маршруту через Чорне море та труднощі з виробництвом, спричинені мінами та військовим призовом".

Однак різке зростання експорту відносно дешевих українських товарів на ринок ЄС призвело до опору з боку місцевих фермерів у таких країнах, як Польща, Угорщина та Словаччина. Це, в свою чергу, спровокувало політичне протистояння щодо протекціоністських заходів між сусідніми країнами, деякі з яких, як-от Польща, раніше були сильними союзниками.

Торговельний безвіз

Нагадаємо, "торговельний безвіз" між Україною та ЄС набув чинності 4 червня 2022 року як тимчасовий захід для підтримки української економіки під час повномасштабного вторгнення Росії.

Він передбачав скасування мит і квот на український експорт до Євросоюзу. Угоду вже двічі подовжували, востаннє - до 5 червня цього року.

Раніше ЗМІ з посиланням на європейського посадовця, обізнаного з перебігом переговорів, повідомляли, що після завершення дії "торговельного безвізу" Європейський Союз не планує одразу надавати Україні нові торговельні преференції.

Втім, у подальшому очікуються зміни до умов зони вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України активно веде переговори з Єврокомісією щодо запровадження перехідного режиму безвізової торгівлі після завершення чинних торговельних преференцій.

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