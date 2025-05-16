До 5 червня Україна розраховує домовитися про перехідний варіант безвізової торгівлі з ЄС.

Український уряд веде активні перемовини з Єврокомісією щодо впровадження перехідного періоду безвізової торгівлі після того, як 5 червня спливе термін дії торговельних преференцій для нашої держави. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань" до уряду в парламенті.

Він нагадав, що між Україною та Єврокомісією існувала домовленість про те, що автономні торговельні правила для України на час воєнного стану продовжувалися до 5 червня 2025 року - це планова дата дії торговельного безвізу для України.

"Минулого року, коли ці параметри запроваджувалися для України, було також підписано домовленість з Єврокомісією про те, що будуть внесені відповідні зміни до статті 29 Угоди про асоціацію, в якій уже на весь час дії угоди будуть закріплені торговельні преференції для нашої держави. Єврокомісія не розпочала цю роботу", - сказав прем'єр.

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За його словами, уряд проводив неодноразові перемовини з Єврокомісією, які продовжуються донині.

"Процес зараз триває, і до 5 червня ми розраховуємо домовитися про певний перехідний варіант безвізової торгівлі з ЄС до моменту завершення перемовин і внесення змін до статті 29-4 Угоди про асоціацію з Україною", - зазначив Шмигаль.

"Торговельний безвіз" - останні новини

Раніше ЗМІ з посиланням на європейського чиновника повідомляли, що Європейський Союз не планує запроваджувати нових торговельних преференцій для України одразу після завершення дії "торговельного безвізу" 5 червня 2025 року.

При цьому пізніше мали бути внесені зміни до умов зони вільної торгівлі, затвердженої в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також обговорювалася ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, зокрема для сталі.

У квітні стало відомо, що Європейська комісія завершує роботу над пропозицією щодо майбутніх умов торгівлі між Україною та ЄС, що можуть прийти на заміну чинному "торговельному безвізу". При цьому невідомо, чи повернуться умови торгівлі між Україною та ЄС до довоєнного рівня, чи для України передбачаються послаблення по окремих категоріях товарів.

Нагадаємо, "торговельний безвіз" між Україною та ЄС був запроваджений 4 червня 2022 року для підтримки української економіки на тлі російського вторгнення. Він передбачав тимчасове скасування мит та квот на український експорт до ЄС. 25 травня 2023 року Рада ЄС продовжила це рішення на рік, 13 травня 2024 року - ще на рік, до 5 червня 2025 року.

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