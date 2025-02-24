Термін дії регламенту ЄС, який регулює український імпорт, закінчується в червні.

Міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини вимагають повернення до довоєнних квот на аграрну продукцію з України. Глави відомств направили до Європейської комісії відповідного листа.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у Facebook повідомив, що держави захищають "інтереси фермерів та їхні засоби до існування від української сільськогосподарської продукції". Він нагадав, що термін дії регламенту ЄС, який регулює український імпорт, закінчується в червні.

"Європейська комісія має знайти довгострокове рішення для подолання ринкових труднощів, спричинених українською сільськогосподарською продукцією. У спільному листі ми закликали комісію повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи щодо сільськогосподарської продукції та запровадити автоматичний захист та індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів", - ідеться в повідомленні угорського міністра.

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Крім того, представники чотирьох країн закликали Брюссель вимагати дотримання санітарних і фітосанітарних стандартів ЄС, стандартів захисту тварин, громадського здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукції з України.

При цьому Надь заявив, що Угорщина збереже обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, поки це буде необхідно для захисту фермерів.

Торгівля між Україною та ЄС - останні новини

28 червня 2024 року стало відомо, що Євросоюз мав намір затвердити відновлення тарифів на імпорт українського цукру та яєць. Вони мали становити 419 євро за тонну білого цукру і 339 євро за тонну цукру-сирцю.

20 серпня Європейська комісія оголосила, що повторно запроваджує тарифні квоти на український мед, оскільки обсяги імпорту перевищили ліміт, встановлений у регламенті, який надає торговельні пільги Києву.

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