Туреччина цього тижня проведе дві зустрічі з представниками України, Росії та ООН щодо цього питання.

Туреччина має намір купувати українське зерно, яке наразі заблоковано в портах через російську агресію, зі знижкою у 25%.

Про це повідомляє турецька газета Yeni Safak, посилаючись на слова міністра сільського та лісового господарства Туреччини Вахіта Кірішчі.

"Є домовленості з Україною про закупівлю зерна із 25%-знижкою... Проте вони стикаються з дилемою в питаннях безпечного експорту продукції і хочуть, щоб Туреччина виступила арбітром у цьому процесі. І Росія, і Україна нам довіряють", – цитує видання Кірішчі.

Він зазначив, що Туреччина, яка здійснює інтенсивне дипломатичне посередництво для розблокування експорту українського зерна, цього тижня проведе дві важливі зустрічі з представниками України, Росії та ООН щодо створення "зелених" коридорів.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна.

Глава держави додав, що обговорював це питання і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Зеленського, Київ вивчає альтернативні шляхи експорту збіжжя, але поки не готовий розглядати пропозицію експорту зерна залізницею Білорусі.