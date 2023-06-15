Ціни на цей продукт знижуються вже другий місяць поспіль.

У травні зафіксоване рекордне у 2023 році зниження цін на яйця.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені Державною службою статистики України індекси цін на споживчому ринку у травні.

"У травні 2023 року споживчі ціни на яйця зменшилися проти квітня на 22,7%, а проти грудня попереднього року – на 28,1%. Ціни на цей продукт знижуються вже другий місяць поспіль: у квітні проти березня вони подешевшали на 8,7%, хоча все ще перевищують рівень травня 2022 року на 124,9%", – розповів він.

За словами науковця, крім яєць, у травні серед продуктів харчування зменшилися ціни на олію соняшникову (-1,3%), хліб і хлібопродукти (-0,6%), цукор (-0,4%), макаронні вироби та молоко (-0,2%).

Загалом, як зазначив Лупенко, у травні споживчі ціни зросли на 0,5 % проти 0,2% у квітні, а на продукти харчування– на 0,9% та 0,3% відповідно.

Він підкреслив, що найбільше зростання цін – на 8,7% – відбулося по фруктах, ціни на які у квітні знизились на 1,4%.

Експерт додав, що ще не виправдалися очікування щодо зниження цін на овочі, які у травні здорожчали на 5,6%, тоді як у квітні проти березня – лише на 0,3%.

Разом з тим серед інших продуктів харчування відчутно зросли споживчі ціни на м’ясо та м’ясопродукти – на 1,7%, рибу та продукти з риби – на 0,6%, сир і м’який сир – на 0,6%.

"Загалом динаміка споживчих цін свідчить про посилення сезонних тенденцій на ринку продуктів харчування, а зростання цін на овочі та фрукти відбулося за рахунок надходження перших ягід та ранніх овочів. В наступні місяці можна очікувати сповільнення зростання цін на ці групи товарів, а по найбільш масових продуктах – зниження споживчих цін", – підсумував Лупенко.

Ціни на продукти в Україні - деталі

За даними сервісу доставки Zakaz.ua, з початку року суттєво знизились ціни на яйця, буряк, помідори та банани, проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука та молочні продукти.

Чимало соціально значущих товарів на поличках ритейлерів у червні коштують дешевше, ніж на початку першого кварталу 2023 року.

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