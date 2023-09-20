Експерт вважає, що тенденція здешевлення гречки може продовжитись.

У серпні середня вартість гречаної крупи зменшилась до 45,61 грн/кг. Це найнижчий показник з листопада 2021 року (46,33 грн/кг) та у 2,1 разу менший за максимальну ціну у серпні 2022 року (96,01 грн/кг). Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

"Зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження", – зауважив він.

За його словами, у серпні цього року найбільш суттєво знизились споживчі ціни на продукти овочевої групи, зокрема: на моркву (-63%), буряк (-54,9%), білокачанну капусту (-52,7%) та ріпчасту цибулю (-50%).

Відео дня

Також на 16,3% зменшились ціни на яблука, які у липні ще зростали.

Меншою мірою здешевшали пшеничне борошно (-2,5%), житній та житньо-пшеничний хліб (-0,5%), вершкове масло (-0,6%), соняшникову олію (-0,5%), м’які сири жирні (-0,3%), крупи ячні (-0,1%).

Водночас найбільше у серпні здорожчали сало (+2,8%), цукор (+2,1%), яловичина (+2%), свинина (+1,8%), манні крупи (+1,6%), куряче філе (+1,5%). Дещо менше зросли ціни на ковбаси варені першого ґатунку (+1,2%) та курячі тушки (+1,1%).

"Привертає до себе увагу зафіксована вперше з березня цього року здорожчання яєць – на 0,1%", – підкреслив експерт.

За його словами, динаміка споживчих цін відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році.

"Певний потенціал зростання традиційно мають продукти переробки та тваринництва, більш залежні від енергетичних та сировинних факторів, тоді як ціни на овочі і фрукти, скоріше за все, продовжать зниження у вересні і, можливо, у жовтні", – вважає Лупенко.

Прогноз щодо цін на харчі в Україні

Експерти прогнозували, що у вересні за рахунок надходження на ринок овочів та фруктів нового врожаю споживчі ціни знижуватимуться. Водночас восени через збільшення внутрішнього попиту в Україіні може подорожчати масло.

Вас також можуть зацікавити новини: