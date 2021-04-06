З початку сезону Україна експортувала 35,79 млн тонн зерна.

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 5 квітня експортувала 14,6 млн тонн пшениці, або 83% відсотка від запланованого обсягу.

Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Також Україна відправила на експорт 16,5 млн тонн кукурудзи, що становить 68% від запланованого обсягу.

За даними Мінекономіки, всього з початку сезону експорт зернових склав 35,79 млн тонн, або 78% до прогнозу в 45,7 млн тонн. Разом з тим, це на 10,9 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Експорт борошна за звітний період склав 97,3 млн тонн, що майже в три рази менше, ніж на 5 квітня минулого року.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підвищило прогноз експорту зернових з України в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на 300 тис.тонн – до 45,7 млн тонн.

Мінекономіки та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному МР на рівні 17,5 млн тонн, жита – на рівні 16 тис.тонн, а кукурудзи – 24 млн тонн.

Урожай зернових у 2020 році склав 65,4 млн тонн зернових, що майже на 7 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

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Автор: Ганна Нагорна