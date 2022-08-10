Три українські порти зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць.

Україна очікує отримати мінімум $20 млрд за експорт зернових, враховуючи ціни на світовому продовольчому ринку.

Про це сказав заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, пише прес-служба міністерства.

Висоцький повідомив, що наразі Україна має десятки заявок від інших країн, і це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконано зернову угоду.

Три порти Великої Одеси зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць, зазначив заступник міністра. Це, як мінімум, по одному судну з кожного порту, додав він.

"Йдеться про 3–3,5 млн т продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку", – наголосив Висоцький.

За його словами, зростання цін зможе покрити собівартість, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися на осінньо-польові роботи.

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо безпечних поставок українського зерна була досягнута 22 липня в Стамбулі. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН і Туреччини.

27 липня відбулося відкриття спільного координаційного центру. Представники Туреччини, РФ, України та ООН, представлені в центрі, будуть здійснювати контроль реалізації домовленостей.

Відповідно до угоди, суховантажі, що прямують з вантажем зерна і продовольства з портів України, стають на якір в заздалегідь обговореному пункті біля входу в Стамбульську протоку. Після здійснюється огляд судна представниками Туреччини, РФ, України та ООН зі спільного координаційного центру. Після цього кораблі продовжують шлях до кінцевого пункту призначення.

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