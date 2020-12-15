Урожай 2020 року гірший, ніж торік.

Українські аграрії завершили збирання врожаю, зібравши 65,4 млн тонн зернових, що майже на 7 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Згідно з повідомленням, станом на 14 грудня зібрано 83,8 млн тонн основних культур з площі 24,1 млн га. з них 65,4 млн тонн - зернових культур з площі 15,3 млн га.

Зокрема, урожай пшениці склав 25,1 млн тонн, кукурудзи - 29,8 млн тонн, ячменю - 7,8 млн тонн, соняшнику - 13,1 млн тонн, сої - 2,8 млн тонн, цукрових буряків - 9,2 млн тонн, ріпаку - 2,6 млн тонн, гречки - 106,5 тис.тонн, гороху - 516,2 тис. тонн, проса - 244 тис. тонн.

Також українські аграрії засіяли озимими зерновими 8,07 млн га. зокрема, озимої пшениці посіяно 6,1 млн га, ячменю-954,7 тис. га, жита - 125 тис. га, ріпаку-881 тис. га.

"2020 став дійсно турбулентним для України, як у контексті економічної ситуації та обмежень, пов'язаних з COVID-19, так і у зв'язку з нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є профіцитним. Цього року валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що в три рази більше за потреби внутрішнього ринку і дозволяє нам зберігати провідні позиції з експорту сільгосппродукції", - наводяться в повідомленні слова міністра Ігоря Петрашка.

Він додав, що Україна вже експортувала 12,2 млн тонн пшениці. Перехідні залишки пшениці у 2020/21 маркетинговому році очікуються на рівні 1,5 млн тонн, і поступово будуть поповнюватися урожаєм нового сезону.

Урожай минулого року

Урожай зернових в Україні у 2019 році склав рекордні 75,2 млн тонн.

Попередній рекорд по врожаю був досягнутий у 2018 році – тоді Україна зібрала 70,1 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна