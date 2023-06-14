Наразі для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни.

Україна розпочне постачання молока та молочних продуктів до Канади. Про це повідомили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що детальніше ознайомитися з погодженою компетентними органами обох країн формою сертифіката для експорту зазначеного товару можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України", а пояснення до вимог законодавства Канади, які стосуються виробників молочних продуктів, можна переглянути в розділі "Вимоги країн світу".

У відомстві нагадали, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужності.

Разом з тим зазначається, що наразі для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни.

Український експорт - головне

27 квітня 2022 року Європейська комісія погодила скасування на рік всіх мит і квот на український експорт.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна у 2022 році попри повномасштабне російське вторгнення збільшила на 4% експорт товарів до країн Євросоюзу, який склав майже 28 мільярдів доларів.

25 травня Європейська Рада продовжила ще на рік дію безмитного ввозу українських товарів до країн ЄС. Таким чином, український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в Євросоюз щонайменше до червня 2024 року.

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