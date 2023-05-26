На європейський ринок припадає понад 63% нашого експорту.

Україна 2022 року попри повномасштабне російське вторгнення збільшила на 4% експорт товарів до країн Євросоюзу, який склав майже 28 мільярдів доларів, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"ЄС - ключовий для України торговий партнер, на європейський ринок припадає понад 63% нашого експорту. Минулого року ми ввезли до країн Європейського союзу товарів майже на 28 мільярдів доларів, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни", - сказав він.

Експорт товарів до Євросоюзу - що важливо знати

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Європейська Рада продовжила ще на рік дію безмитного ввозу українських товарів до країн ЄС. Таким чином, український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в Євросоюз щонайменше до червня 2024 року.

До цього 27 квітня 2022 року Європейська комісія погодила скасування на рік всіх мит і квот на український експорт. Серед цілей, які переслідувало це рішення, називали допомогу Україні стабілізувати ринки на тлі повномасштабного вторгнення, а також попередження глобальної цінової кризи на ринку.

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