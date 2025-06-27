Київ заявляє про "гуманітарні проблеми" через імпорт Бангладеш.

Київ планує звернутися до Європейського союзу з проханням запровадити санкції проти бангладешських компаній. Вони імпортують пшеницю, вивезену з тимчасово окупованих Росією територій України.

Видання Reuters пише, що посольство України в Делі надіслало цього року чотири листи до міністерства закордонних справ Бангладеш із проханням відмовитися від понад 150 000 тонн зерна, яке було вкрадене й відправлене з російського порту Кавказ.

У листах вказували реєстраційні номер і назви суден, які брали участь у передбачуваній торгівлі зерном з кримських портів Севастополя, Керчі, і Бердянська до Кавказу в Росії. Також наведені дати відправлення і прибуття суден, які вийшли з Кавказу в Бангладеш у період з листопада 2024 року по червень 2025 року.

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У листі від 11 червня йшлося про те, що Бангладеш може зіткнутися із "серйозними наслідками" санкцій за приймання "вкраденого зерна" і що такі закупівлі посилюють "гуманітарні проблеми". Санкції "можуть поширюватися не тільки на компанії-імпортери, а й на державних чиновників і керівництво міністерств і відомств, які свідомо сприяють або терплять такі порушення".

При цьому посол України в Індії Олександр Поліщук сказав, що Дакка не відповіла на листи, і тепер Київ ескалюватиме це питання, оскільки розвідка показала, що в Росії змішують зерно, вивезене з окупованих українських територій, з російським перед відправленням.

"Це злочин. Ми поділимося результатами нашого розслідування з колегами з Європейського Союзу і попросимо їх вжити відповідних заходів", - сказав Поліщук.

Представник міністерства продовольства Бангладеш заявив, що Дакка забороняє імпорт з Росії, якщо зерно походить з окупованої території України, додавши, що країна не імпортує вкрадену пшеницю.

Своєю чергою прес-секретар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Анітта Гіппер сказала, що наразі щодо зазначених суден не застосовуються жодні обмежувальні заходи.

Режим санкцій розроблено для боротьби з діяльністю, що підриває продовольчу безпеку України, включно з транспортуванням "вкраденого українського зерна", і "будь-яка доведена участь суден у перевезенні вкраденого українського зерна може стати підставою для майбутніх обмежувальних заходів", додала вона.

За оцінками Reuters, на території, контрольовані Росією, за винятком Криму, 2024 року було зібрано приблизно 3% усього врожаю зерна в РФ. Російський зерноперевізник "Русагротранс" повідомив, що в травні Бангладеш був четвертим за величиною покупцем російської пшениці.

Крадіжка українського зерна - головні новини

Російські війська окупували більшу частину південних сільськогосподарських регіонів України з 2014 року. Київ звинувачує Москву в крадіжці зерна.

У квітні Україна затримала іноземне судно у своїх територіальних водах, звинувативши його в незаконній торгівлі вкраденим зерном, а минулого року затримала іноземне вантажне судно і його капітана за аналогічними підозрами.

Євросоюз уже запровадив санкції щодо 342 суден, які входять до "тіньового флоту" Росії, що дає змогу Москві обходити західні обмеження на перевезення нафти, зброї та зерна.

Крім того, 2 квітня США запровадили нові санкції проти Росії. До списку потрапили особи, які пов'язані з крадіжкою зерна з окупованих територій України та його постачанням до Ємену.

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