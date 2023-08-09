У липні Росія відвантажила рекордний обсяг пшениці.

Росія переживає складнощі з експортом зерна через те, що її порти переповнені. Значну частку з цих об‘ємів становить українське зерно, вкрадене з тимчасово окупованих територій.

Як повідомляє Bloomberg, за даними SovEcon, у липні Росія відвантажила 4,4 мільйона тонн пшениці, що є рекордим місячним показником і майже на 60% вище середнього. В уряді США зазначили, що РФ розпочала експортний сезон із найбільшими запасами пшениці за три десятиліття.

Разом з тим деякі термінали на Азовському морі припинили прийом зерна через брак потужностей для зберігання. Наразі менші російські порти в Азовському морі перевантажені більше, ніж головний чорноморський зерновий порт Новоросійськ.

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За даними SovEcon, продажі в Росії сповільнилися в останні тижні через "вузькі місця", спричинені обробкою великої кількості зерна.

Зазначається, що зазвичай судна, що пливуть з портів Азовського моря, розвантажуються на більші кораблі в Керченській протоці, які пливуть далі через Чорне море, але судноплавство через протоку було обмежено з міркувань безпеки. До того ж після після удару по російському нафтовому танкеру деякі судновласники можуть стати більш обережними при заходженні в російські порти.

Викрадення українского зерна

Протягом першого року повномасштабної війни проти України ворог здійснював експорт зерна, вкраденого на тимчасово захоплених українських територіях.

У травні 2023 року супутникові знімки пролили світло на схему РФ щодо таємного експорту з Криму.

Росіяни стикаються з проблемами в реалізації цього зерна, і тому намагаються видавати його за своє. Більшість країн відмовляються купувати зерно, якщо є докази його походження з Криму. Однак, за інформацією ЗМІ, крадене зерно потрапляло в Туреччинуі Сирію. Також воно могло потрапити до Африки.

8 серпня 2023 року повідомлялося про те, що у Росії почалися серйозні проблеми з експортом зерна. Росія почала активно фрахтувати судна у невеликих судновласників, з якими великі трейдери не працюють.

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