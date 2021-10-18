Обсяги експорту пшениці та ячменю цього року збільшилися в порівнянні з минулим сезоном.

Україна збільшує обсяги та темпи експорту зерна на тлі рекордних врожаїв пшениці та ячменю у 2021 році.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

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З початку поточного маркетингового року (МР, липень 2021 - червень 2022 року) і станом на 18 жовтня в Україні відвантажили 16,5 млн тонн зернових, що на 1,7 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 10,7 млн тонн (на 700 тис.тонн більше), ячменю - понад 4 млн тонн (на 720 тис. тонн більше). Також відвантажено 1,5 млн тонн кукурудзи, прибирання якої ще триває.

В цілому в цьому сезоні Україна планує експортувати 24,5 млн тонн пшениці, 5,2 млн тонн ячменю і 30,8 млн тонн кукурудзи. Разом з іншими культурами загальний експорт зерна у 2021-2022 МР повинен становити 61,5 млн тонн.

Урожай зернових:

В Україні у 2021 році встановлено два рекорди по врожаю зернових – аграрії зібрали найбільші в історії обсяги врожаю пшениці (32,9 млн тонн) і ячменю (10,1 млн тонн).

Міністерство економіки прогнозує загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 20 вересня 2021 р експорту зернових культур з України з початку 2021/22 МР склав 11,55 млн т, що на 1,1 млн т або 10% вище показника минулого року (10,5 млн т).

Автор: Ганна Нагорна