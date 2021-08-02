Наголошується, що без кадастрового номера неможливо ні продати землю, ні юридично правильно оформити договір оренди.

В Україні власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.

Про це попередили у Міністерстві юстиції.

"Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Держгеокадастрі розповіли, чи є ажіотаж на ринку продажу земліУ Мін'юсті наголосили, що отримання кадастрового номера земельної ділянки - необхідна умова для реєстрації права власності.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.

Як отримати кадастровий номер: перелік документів

подати до Держгеокадастру заяву (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом 14 днів з дня реєстрації заяви здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безкоштовно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

В Україні запрацював ринок землі: що відомо

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Ольга Робейко