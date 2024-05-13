Раніше економіку України рятувала річка.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що український морський експорт знову переважає над річковим. Про це він повідомив в ефірі "Київ24".

Він уточнив, якщо раніше саме шлях через Дунай відіграв дуже суттєву і важливу роль в українському експорті, то зараз ситуація навпаки. За його словами:

"Якщо раніше ситуація була навпаки, і саме річка нас тоді рятувала, то зараз морський трафік більший. Відео дня

Як пояснив Плетенук, за рахунок того, що були перекриті інші шляхи морської комунікації водного транспорту, інфраструктура річки Дунай зазнала змін. Водночас він додав:

"Вони (росіяни - УНІАН) розуміють, що як тільки вони вийдуть в море, вони зустрінуться не з цивільними суднами, а з Силами оборони України. Відповідно у південну і південно-західну частину Чорного моря вони просто не дійдуть".

Експорт українського зерна - Україна відкинула ворожий флот

У серпні 2023 року ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту для цивільних суден у напрямку портів Одеси. У вересні тимчасовим коридором зайшли два перших судна під навантаження зерном.

12 травня 2024 року стало відомо, що експорт українського зерна та олійних культур наближається до довоєнного рівня. Україна змогла викинути російський флот із Чорного моря, що забезпечило безперешкодний прохід кораблів з українською агропродукцією.

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