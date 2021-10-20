Українські птахівники отримали додаткові можливості для експорту до Грузії, зазначили в Держпродспоживслужбі.

Україна і Грузія погодили ветеринарний сертифікат на експорт української курятини, субпродуктів та інших продуктів птахівництва на грузинську територію.

Про домовленість повідомила Держпродспоживслужба.

"Грузія є важливим торговельним партнером нашої країни. Наразі додаткові можливості для експорту до цієї країни отримали українські птахівники. Впевнена, що в подальшому двосторонні торговельні відносини між країнами будуть тільки зростати", – зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Читайте такожУкраїна експортуватиме племінних корів до ЛівіїРаніше, в липні цього року, українська делегація відвідала Грузію з метою просування експорту української продукції, зокрема, продукції тваринництва.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українська держава та Йорданія погодили сертифікат, який дозволить безперебійно експортувати курятину, субпродукти та інші продукти птахівництва, навіть якщо буде спалах пташиного грипу.

Україна найбільше експортувала своєї м'ясної продукції в країни Близького Сходу, Європейського Союзу та СНД. Частка держав-членів Євросоюзу у вартісному вимірі склала 20%.

Найбільшим покупцем українського м'яса торік стала Саудівська Аравія – частка від усього експорту склала 20,9%.

Автор: Ганна Нагорна