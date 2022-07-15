За словами міністра оборони Туреччини, учасники переговорів в Стамбулі знайшли спільну мову щодо технічних питань експорту.

Коридор для експорту агропродукції з України по Чорному морю може запрацювати наступного тижня.

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak.

Після чотирьохсторонньої зустрічі між Росією, Україною, ООН і Туреччиною в середу міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що обговорення були "позитивними та конструктивними", і всі сторони погодилися створити координаційний центр у Стамбулі для сприяння експорту українського зерна.

За словами Акара, учасники переговорів знайшли спільну мову щодо технічних питань, таких як безпека судноплавних шляхів для зернових суден, а також спільний контроль на вході та виході з портів.

Українські та російські офіційні особи знову зберуться в Туреччині наступного тижня, щоб розглянути деталі та підписати підсумкову угоду, додав Акар.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський оголосив, що з України потрібно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується з нового врожаю. На внутрішнє споживання буде направлено 20 млн тонн, а значить, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

Водночас в ООН заявили, що експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай недостатньо для подолання загрози глобального голоду.

11 липня в українські порти прибули перші 8 іноземних суден для перевезення агропродукції.

13 липня Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter оголосило, що в Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори з експорту українського зерна.

Пізніше стало відомо, що представники Росії, України, Туреччини та ООН на зустрічі в Стамбулі узгоджували ключові аспекти відновлення експорту зерна з України через Чорне море. Зокрема, зерно може відправлятися з трьох українських портів у супроводі конвоїв, також має бути припинення вогню. А турецький флот буде інспектувати порожні судна, що прибувають в українські порти, щоб вирішити побоювання з боку Росії з приводу того, що судна можуть бути використані для транспортування західної зброї.

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