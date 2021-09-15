Більш ніж половина бюджету піде на підтримку та дотації аграріям.

На фінансування агросектору в проект бюджету на 2022 рік закладено 8 млрд гривень, тоді як у бюджеті на поточний рік видатки на цю сферу становлять 4 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час презентації проекту бюджету на засіданні уряду.

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"На розвиток АПК, підтримку аграріїв, реалізацію земельної реформи, меліорацію та зрошення наступного року передбачено 8 млрд гривень", – зазначив Марченко.

Зокрема, з цих коштів 4,6 млрд грн планується виділити на держпрограми підтримки аграріїв, серед яких - відшкодування вартості с/г техніки, здешевлення кредитів, дотації на зрошення, розвиток тваринництва та рослинництва тощо.

Ще 2,7 млрд грн передбачено на розвиток меліорації та зрошення на посушливих землях.

Також 715 млн грн буде спрямовано на продовження земельної реформи.

Держбюджет-2022:

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Автор: Ганна Нагорна