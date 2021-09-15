Зокрема, на індексацію пенсій, яка проводитиметься з 1 березня 2022 року, передбачено 28,2 млрд грн.

Згідно з проектом державного бюджету-2022, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення наступного року зростуть до 320 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час презентації проекту бюджету на урядовому засіданні.

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"На пенсійне забезпечення в 2022 році буде направлено 200,6 млрд грн. Ці витрати включають індексацію пенсій, доплати до пенсій військовослужбовців та інші витрати Пенсійного фонду", - повідомив міністр.

Згідно презентації, зокрема, на індексацію пенсій, яка проводитиметься з 1 березня 2022 року, передбачено 28,2 млрд грн.

На соціальні допомоги для майже 3 млн осіб у проекті держбюджету передбачено 66,6 млрд грн, на пільги та субсидії – 14,4 млрд грн, що на 6,2 млрд більше, ніж на 2021 рік.

За словами Марченка, в опалювальному сезоні 2021-2022 років фінансування пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги буде забезпечено в повному обсязі. Всього на субсидії в опалювальний сезон передбачено 34 млрд грн.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік, який уряд до 15 вересня направить на розгляд до парламенту, буде збалансованим і реалістичним.

Проект Державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій